أعلن نائب المدير العام للتطوير والتخطيط بالهيئة العامة للرياضة حسام الصالح ان الهيئة بصدد ميكنة عملية تجديد العضوية لأعضاء الأندية عن طريق الإنترنت.



وأوضح الصالح ان الخدمة الجديدة ستمكن أعضاء الأندية من تسديد الاشتراك وتجديد العضوية عن طريق «الكي نت» من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة دون الحاجة لمراجعة النادي، وذلك خلال التاريخ المعتمد لتسديد الاشتراكات.



وأكد الصالح ان هناك حزمة من الخدمات والبرامج يجري العمل بها حاليا ضمن خطة طموحة يقوم بها قطاع التطوير والتخطيط لتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات في الهيئة العامة للرياضة والهيئات الرياضية بينها 5 برامج لتطوير آليات العمل في القطاع الرياضي سينتهي العمل بها خلال السنة المالية الحالية، مشيرا الى ان هذه البرامج ستمثل قفزة كبيرة من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء وتيسير الكثير من الإجراءات بما يمكن الرياضة الكويتية من اختصار الكثير من الوقت والجهد والتوجه بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة في كل مجالات العمل الرياضي.



وأضاف ان هذه البرامج والخدمات تعد بمنزلة النواة الرئيسية لشبكة مركز المعلومات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة التي ستتيح مواكبة أحدث التطورات ودخول برامج الحوكمة بثقة واقتدار.



وثمن الصالح الدعم من قبل مدير عام الهيئة بالإنابة د.حمود فليطح وتعاون كل القطاعات بالهيئة والهيئات الرياضية ومؤسسات الدولة.