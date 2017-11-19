مبارك الخالدي

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل ان الفوز على الصليبخات 2-0 في أولى مباريات كأس ولي العهد أعاد شيئا من الثقة الى «الأخضر» لخوض القادم من مباريات بروح عالية.

وأضاف العبكل لـ «الأنباء» ان المباراة لم تكن سهلة كونها البداية في بطولة مستقلة ولها ظروفها الخاصة، حيث سيطر الفريق على مجريات الشوط الاول ولكن من دون فاعلية.

وتابع بالقول: نجح المدرب محمد إبراهيم في قراءته الفنية، حيث دفع بعناصر الخبرة الى جوار الشباب وتحسن الأداء في الشوط الثاني وكانت ثمرة ذلك تسجيل الهدفين وتحقيق الفوز.

وأكد العبكل ان هذا النهج الفني هو المطلوب منذ عودتنا من معسكر القاهرة وهو تحقيق الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب ولا شك ان الفوز أعاد لنا شيئا من الثقة التي يحتاجها الفريق ونتمنى ان تستمر في المباريات المقبلة، لافتا الى ان الأردني محمود المرضي سيلتحق بتمرينات «الأخضر» اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وختم بتهنئته لمجلس إدارة النادي وجماهيره على النتيجة الإيجابية في اول مشوار الفريق في بطولة غالية على الجميع.