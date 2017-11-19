عبدالعزيز جاسم

قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي اليرموك هاني الصقر ان الفوز على الفحيحيل ٣-٢ في انطلاق مباريات الفريق ببطولة كأس سمو ولي العهد سيمنحنا دافعا معنويا قويا لتكملة المشوار من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل وهو نفس الدافع الذي سيجعلنا نقدم كل ما لدينا أمام العربي في الجولة الثانية الجمعة المقبل.

وأضاف الصقر ان جميع اللاعبين قدموا مستوى مميزا أمام الفحيحيل وطبقوا تعليمات المدرب بشكل كبير ما ساهم في تحقيق الفوز أمام فريق قوي، مشيرا إلى ان الفريق دخل المواجهة ولديه اكثر من غياب ورغم ذلك لم نعان خصوصا في ظل غياب الظهيرين اللذين يشغلان الجهة اليسرى مهند الأنصاري وعلي عبدالرسول، لافتا إلى انهما تعافيا من الإصابة وسيعودان في مواجهة الأخضر.

وشكر الصقر دعم الجهاز الإداري ومجلس الإدارة للفريق طوال الفترة الماضية.