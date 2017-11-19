الجهراء تجاوز التضامن والنصر هزم الساحل



ناصر العنزي - مبارك الخالدي - يحيى حميدان - أحمد السلامي

كان السالمية قريبا من الفوز ولكن القادسية رفض فخرجا متعادلين بهدف لكل منهما في انطلاقة الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكأس سمو ولي العهد ليحصل كل منهما على نقطة بعد مباراة سريعة ومشوقة من الطرفين.



ظهر القادسية الطرف الأفضل في الشوط الأول بعدما أحسن السيطرة على الكرة أغلب أوقات المباراة لكن نهايته كانت غير فعالة، وفرط البرازيلي تياجو في فرصتين كان يمكن أن يسجل من إحداهما، كما رد قائم السالمية كرة متقنة من بدر المطوع مستغلا تقدم الحارس سطام الحسيني، وصد الحسيني ايضا كرة مصوبة من صالح الشيخ ولا يلام مدرب القادسية داليبور في توزيع لاعبيه في الشوط الاول بعد ان ترك لهم مساحة من الانطلاق والتحرك وعدم التقيد بالواجبات الدفاعية ولكن اللاعبين رفضوا التسجيل، ومن أبرز التعديلات في صفوف الأصفر مشاركة الحارس مبارك الحربي بدلا من أحمد الفضلي.



السالمية انكفأ مبكرا للدفاع عن مرماه مما سبب له احراجا في الدفاع، وزج المدرب عبدالعزيز حمادة بالعناصر التي يعتمد عليها مثل توريه وعدي الصيفي واحمد ديب وفراس الخطيب ونايف زويد، ويبدو ان حمادة كان يخطط للحفاظ على مرماه في الشوط الأول وهذا ما تحقق له.

شوط مثير

فاجأ السالمية خصمه بهدف في بداية الشوط الثاني سجله عدي الصيفي برأسه من كرة متقنة أرسلها فراس الخطيب (54)، ويدخل مدرب القادسية داليبور لاعبيه أحمد الرياحي ومحمد الفهد لتعزيز الهجوم، وواصل القادسية نقله للكرة في كل ارجاء الملعب دون نهاية وشكل أحمد الرياحي خطورة في تحركاته ولم يستفد القادسية من كثرة الكرات الثابتة التي حصل عليها، وبعدما عجز المهاجمون عن التسجيل تدخل المدافع خالد القحطاني وسجل هدف التعادل من هجمة مرتدة (91)، ونجح مدرب السالمية في الحفاظ على تماسك فريقه حتى انتهاء الوقت الأصلي لكن دفاع فريقه خذله في الوقت المحتسب وخرج متعادلا بعد ان كان قريبا من الفوز. أدار المباراة الحكم علي محمود وأجاد في إدارتها وأنذر رضا هاني ورشيد سامويلا وغازي القهيدي وروجيه.

فوز الجهراء

وعلى ملعب علي صباح السالم، سجل الجهراء بداية طيبة بعدما تجاوز عقبة التضامن بثلاثية نظيفة سجلها الاردني احمد هشام (11)، والبرازيلي فرانسيسكو توريس (19 و90). ووضع الفريق الجهراوي 3 نقاط في رصيده، في حين بقي «ازرق الفروانية» بلا رصيد.

«نيران صديقة»

فاز كاظمة على خيطان 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد محمد الحمد.

واحرز الهدف الكظماوي مدافع خيطان العاجي رحيم نصار بالخطا في مرماه (٢).

وبهذا الفوز تحصل «البرتقالي» على اول ٣ نقاط في المسابقة. وجاء الشوط الاول متوسط المستوى وكان فيه كاظمة الافضل من حيث السيطرة والاستحواذ بفضل حيوية فهد الحشاش وحمد حربي وعمر حبيتر لكنه فشل في ترجمة الفرص المتاحة لاهداف. وتقدم البرتقالي بهدف من نيران صديقة بعد ان مرر يوسف ناصر فرج كرة عرضية لم يحسن المدافع نصار التعامل معها ليسكنها في مرمى فريقه (٢). واهدر جيلسون دياز فرصة مضاعفة النتيجة بعد ان هيأ تمريرة جوليانو لكنه ارسل الكرة برعونة خارج مرمى الحارس احمد الدوسري (٣٥). ونشط بعدها خيطان مركزا طلعاته عبر الاطراف ونجح محمد عبيد في التوغل بمجهود دفردي ليتعرض للعرقلة على خط المنطقة لكن الحكم عباس الشمري اشار بعدم وجود خطأ (٢٦). وفي الشوط الثاني، ضغط خيطان بقوة بغية ادراك التعادل واهدر ليما انفرادا صريحا بالحارس فواز الدوسري (٥٨)، ليستشعر كاظمة الخطر وسدد عمر دياكيه قذيفة من خارج منطقة الجزاء ابعدها الحارس الدوسري ببراعة (٧٠)، وتسلح كاظمة بخبرة لاعبيه في الربع الساعة الاخير لينتهي اللقاء بفوز ثمين للبرتقالي.

بداية طيبة للنصر

وعلى ملعب التضامن، تمكن النصر من الفوز على الساحل بهدفين نظيفين سجلهما المحترف الكولومبي كارلوس غاميزا في الدقيقة 4، فيما سجل المحترف العاجي بوكو الهدف الثاني في الدقيقة 80. وشهد اللقاء حالة طرد حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب «العنابي» طلال العجمي في الدقيقة 60، وبهذا الفوز بكون النصر قد حصل على 3 نقاط، فيما ظل الساحل بلا نقاط.