حقق متسابق نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية فهد الغربللي المركز الثاني في بطولة الإمارات «سوبر بايك» للدراجات النارية فئة (600 سي سي) والتي أقيمت على حلبة (دبي اوتو دروم) في منافسة حادة على المراكز الثلاثة الأولى.

وحقق المركز الأول اللبناني محمود تانير، فيما حقق المركز الثالث الإيطالي ايفان مارتينيلي.

وقال الغربللي لـ «كونا» ان السباق كان «صعبا للغاية»، حيث واجه عطلا بمحرك الدراجة النارية «وبالرغم من ذلك استطعت ان اكمل السباق لكن للأسف انكسر المحرك بعد خط النهاية بأمتار»، مؤكدا ان فوزه بالمركز الثاني يعد إنجازا كبيرا في سجله الشخصي.

وأشار الغربللي الى ان السباق شهد مشاركة أشهر دراجي العالم من عدة دول أجنبية وعربية، موضحا ان المنافسة اتسمت بالقوة والأداء الفني العالي مهديا فوزه بالمركز الثاني الى «الكويت الغالية».

وأعرب عن شكره لنادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية والجهات الراعية له على دعمهم المستمر في مشواره الرياضي، مؤكدا تصميمه على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات القادمة.

يذكر ان بطولة (الإمارات سوبر بايك) بدأت عام 2007 وتقام كل عام خلال فصل الشتاء في إمارة دبي.