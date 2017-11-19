اللجنة المنظمة تعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية خاصة في التسجيل للمهرجان





شهدت فعاليات اليوم الأول لبطولة جمال الخيل المصرية التي تقام تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في مركز الجواد العربي «بيت العرب» منافسات قوية من جميع الجياد المشاركة للفوز بالمركز الأولى.

وقال رئيس مجلس الأمناء في المركز علاء الرومي ان المهرجان شهد مشاركة قياسية من الجياد العربية لاسيما من المهور والمهرات.

وأضاف ان منافسات اليوم الأول للبطولة شهدت وجود عدد كبير من الخيل التي تتمتع بمستوى جمالي مميز لاسيما للمهور والمهرات صغار السن.

وثمن رعاية سمو ولي العهد للمهرجان التي كانت عاملا مهما في استمرار نجاحه على مدى السنوات الماضية، مبينا ان البطولة الثانية الخاصة بجمال الخيل للسلالات المفتوحة ستقام بعد أسبوعين.

من جانبه، قال رئيس لجنة تسجيل الخيل في البطولة عضو لجنة اختيار الحكام ناصر بورسلي «اللجنة المنظمة العليا للمهرجان وفرت كل السبل والدعم لتوجيه المشاركين من خلال الرد الفوري على جميع الاستفسارات الواردة وتسهيل نظام تسجيل الجياد في المهرجان عن طريق تطوير تطبيقات للهواتف الذكية»، لافتا إلى تطوير تطبيقات للهواتف الذكية خاصة في التسجيل للمهرجان بغية التسهيل على المشاركين وتوفير الوقت والجهد.

وبين بورسلي ان هناك زيادة بنسبة تصل إلى 30% في عدد الجياد المشاركة وهذا دليل على نجاح البطولة، ورسالة من المربين على أن الأمور تسير بالطريقة الصحيحة.

وأشار الى أن هناك راحة لمدة 12 يوما قبل انطلاق البطولة المفتوحة لجمال الخيل التي تنطلق في 30 الجاري ولمدة 3 أيام، وهذا الفاصل الزمني رسالة إلى الجميع بأن هناك بطولتين في المهرجان وليس بطولة واحدة.

بدوره، قال مالك مربط «الشاجر» الشيخ علي الناصر «هناك تطور ملحوظ في عدد الخيول المشاركة بالبطولات الكويتية وتم الدفع بعدد 5 خيول في البطولة، من أجل المنافسة».

وأشار الشيخ علي الى أن هناك تقبلا لنتائج التحكيم في كل الدول الأوروبية المتقدمة، على العكس في الدول العربية، فهناك دائما عدم رضا للملاك الذين لا يحصلون على مراكز متقدمة، مشيرا الى أن مركز الجواد العربي أصبح معلم كبير ومهم للكويت ونقطة من النقاط المضيئة، حيث يقوم المركز بتربية الخيول العربية الأصيلة بجميع خطوطها.

وأقيم في اليوم الأول منافسات المهرات والأمهر بعمر أقل من سنة، ثم المهرات والأمهر بعمر سنة واحدة.