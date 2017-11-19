البابطين: كل الشكر للجماهير ووزير التجارة وجريدة «الأنباء» لتغطيتها المميزة





يعقوب العوضي

أسدل الستار على بطولة الكويت الدولية للجيوجيتسو مساء امس والتي أقيمت على صالة التزلج على الجليد تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة واللجنة الكويتية للجيوجيتسو وبحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الى جانب مدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم.

من جهته، قال رئيس لجنة الجيوجيتسو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالمحسن البابطين: «تمكنا الخميس الماضي من تأهيل ٣١ حكم جيوجيتسو للبطولات المقبلة ما يعتبر إنجازا كبيرا الى مستوى اللعبة في الكويت، كما اننا سنقوم بالتعاون مع اتحاد اللعبة في الإمارات لتطويرها في الكويت والخليج مستقبلا».

وأشاد البابطين بالحضور الجماهيري الكبير ونجاح البطولة خاصة من جانب تزايد عدد الأندية المشاركة واللاعبين الطامحين لتحقيق الألقاب. وتابع قائلا: أبهجنا الحضور الكبير للجماهير وأثلج صدورنا تواجد اللاعبين وارتفاع نسبة المشاركة فيما بين البطولتين الأولى والثانية.

وأضاف: نطمح لتأسيس مرحلة الأطفال وتكوين المراحل السنية واستضافة بطولة أشبال وبراعم وناشئين في العام المقبل، ووجه شكره وثناءه للوزير الروضان والهزيم وأثنى على التغطية المتميزة لجريدة «الأنباء» منذ انطلاق البطولة.