شهدت بطولة الكويت العامة لسباق اختراق الضاحية في يومها الأول منافسات قوية وحماسية بين الأندية الـ 13 المشاركة ما عكس الاستعداد المميز لخوض غمار منافسات الموسم الجديد الذي افتتح بانطلاق هذه البطولة.

وعلى صعيد منافسات فئة البراعم جاء في المركز الأول نادي الكويت فيما حل ثانيا كاظمة وجاء في المركز الثالث الساحل.

أما على صعيد منافسات فئة الأشبال فجاء الكويت أيضا في المركز الأول في حين انتزع لاعبو كاظمة المركز الثاني بعد منافسة قوية من قبل القادسية الذي حل ثالثا في هذه الفئة.

وفي فئة الشباب واصل الكويت تسيده للبطولة بانتزاع لاعبيه للمركز الأول وجاء كاظمة ثانيا في الترتيب فيما حل القادسية في المركز الثالث.