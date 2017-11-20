مبارك الخالدي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي دخول اللاعبين الاردني محمود المرضي والحارس سعود القناعي، وكان الجهازان الإداري والفني قد منحا الفريق راحة استأنف بعدها التمارين مساء امس بمشاركة المرضي العائد بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده والقناعي الذي أنهى التمارين الانفرادية ليشارك ولأول مرة في التمرين الجماعي.



ويستعد الأخضر لمواجهة اليرموك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد اذ يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد ابراهيم في تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في البطولة.