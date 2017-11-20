مبارك الخالدي

أشاد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء نواف جابر بالفوز الذي حققه الفريق على التضامن 3-0 في مستهل منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس ولي العهد، وقال جابر لـ «الأنباء»: الفوز في بداية المشوار يعتبر مهما وغاليا في نفس الوقت، ولا شك أن المباراة الأولى لأي استحقاق لها حساباتها الخاصة ودائما يبقى التفكير منصبا على الفوز فيها دون النظر إلى المستوى ولله الحمد حقق فريقنا الأهم وهو الـ 3 نقاط.

وأضاف: كانت ولاتزال ثقتنا بلاعبينا كبيرة ولديهم الكثير ليقدموه في المباريات المقبلة، فالروح العالية التي لعب بها الفريق تدل على أن الجهراء يسير بثبات نحو المنافسة في كل استحقاق.

وأثنى جابر على مستوى المحترفين، وقال: الجميع لعب بروح المسؤولية وتمكن الأردني أحمد هشام والبرازيلي فرانسيسكو توريس من التسجيل وهو المأمول منهما، لافتا إلى أن القادم افضل بدعم جماهير الفريق التي ساهمت بهذا الفوز عبر مؤازرتها لنا.