يعقوب العوضي

تستضيف صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية 3 مواجهات اليوم ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من دوري دمج اليد فيلعب اليرموك (نقطتان) مع خيطان (٤ نقاط) ويلعب التضامن (دون نقاط) مع الجهراء (نقطتان) فيما يتواجه الفحيحيل (٣ نقاط) مع الكويت (١٠ نقطة).

لقاء متكافئ

اليرموك وخيطان يعتبران من الفرق المتقاربة فنيا، ويتطلع اليرموك لترك بصمة، خصوصا انه يمتلك عناصر تساعده على ترجمة تطلعاته، منهم فواز الشمري، سعد السعيد، محمد عامر، جراح إبراهيم، حسين تقي وحسين هاني.

وفي الجهة المقابلة، لن يتوانى مدرب خيطان الوطني إسماعيل عبدالقدوس في تحقيق ما يصبو إليه بإعادة خيطان لمنصات التتويج ولديه لاعبون قادرون على تطبيق ما يريد، منهم علي أشكناني، حسين البلوشي، عبدالعزيز الشمري، علي السعيد، عبدالعزيز جاسم، محمد الكندري وحارس المرمى يوسف مدوه.

الكويت للاستمرار

أما مباراة الكويت مع الفحيحيل فهي تعتبر شبه محسومة على الورق لصالح الأبيض ولكن الكرة تعطي من يعطيها ومع نهاية اللقاء تذهب المباراة لمن يقدم أفضل أداء.