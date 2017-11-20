مبارك الخالدي

يغادر البلاد اليوم متوجها إلى فرنسا لاعب وسط الكويت طلال جازع لإجراء عملية جراحية على يدي احد الأطباء المتخصصين في إصابات الأربطة والتمزق، حيث يعاني من تمزق في أعلى الفخذ.

إلى ذلك، يعود الفريق الأول لكرة القدم في الأبيض تدريباته مساء اليوم بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع والتدريب هو الأول للفريق بعد عودته من معسكره الذي أقيم في الإمارات بضيافة نادي الوصل، ويستعد الكويت للبدء في حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس ولي العهد، اذ من المقرر أن يلتقي فريق برقان يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى للمسابقة.

ومن المتوقع أن يدخل تدريبات الفريق اليوم اللاعبون احمد حزام وعلي الكندري وسامي الصانع الذين تعذر مغادرتهم مع البعثة لأسباب مختلفة، وفضل الجهازان الإداري والفني للفريق استثمار فترة التوقف بإقامة معسكر الإمارات الذي انطلق 8 الشهر الجاري.