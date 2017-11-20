عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي ان الأصفر خسر نقطتين في مواجهة السالمية التي انتهت 1-1 أول أمس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بكأس ولي العهد، مشيرا إلى أن القادسية «ضيع» الفوز الذي كان في متناول يديه في الشوط الأول بعد أن أضاع الفريق أكثر من هدف محقق أمام المرمى، لافتا إلى أن السماوي تقدم بهدف من كرة ثابتة في الشوط الثاني بعكس مجريات المباراة ورغم ذلك حافظنا على تماسكنا وهاجمنا طوال الشوط وجاء الهدف في وقت متأخر ثم قاتل اللاعبون من أجل تسجيل هدف التقدم لكن الوقت لم يسعفهم.

وبين الشطي أن جميع المباريات في المجموعة صعبة والأصفر يدخل كل مواجهة من أجل الفوز لكي لا تتدخل في لعبة الحسابات المعقدة، مشيرا إلى أن الفريق مستعد بصورة جيدة لمواجهة النصر الذي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين، مضيفا أن المصابين مساعد ندا ومحمد خليل لديهم الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي بدخول تدريبات اليوم بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش راحة من تدريبات الأمس ما يعني أن اللاعب الوحيد المؤكد غيابه عن مواجهة العنابي عبدالعزيز المشعان الذي يحتاج إلى وقت أطول للتعافي.

وأوضح الشطي أن ثلاثي المحترفين الغاني ما زالوا يتدربون مع الفريق والجهاز الفني لم يحدد بعد رغبته بالتعاقد مع أحدهم حيث من المقرر أن تنتهي فترة تجربتهم خلال اليومين المقبلين الأمر الذي سيكون معه القرار النهائي في حال رغبة المدرب داليبور بالتعاقد مع أحدهم أم عدم الاقتناع بمستواهم.