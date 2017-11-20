عبدالعزيز جاسم

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في السالمية بدر الخالدي أن الفريق لم يكن في مستواه أمام القادسية في الشوط الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في كأس ولي العهد، مشيرا إلى أن السماوي عاد في الشوط الثاني إلى مستواه وتمكن من افتتاح التسجيل وحافظ على هذا التقدم حتى الدقائق الأخيرة والتي دائما ما تستقبل فيها شباكنا للأهداف على الرغم من أن لياقة اللاعبين مرتفعة إلا أن سر هذه الدقائق لم نجد له حلا حتى الآن، لافتا إلى أن الفريق كان قاب قوسين من الفوز لكن في النهاية تعادل وهو أمر ليس بالسيئ أمام فريق بحجم القادسية حتى وإن كان في اللحظات الأخيرة.

وقال الخالدي لـ «الأنباء» إن الفريق سيسعى بكل قوته من أجل التأهل وبلوغ نصف النهائي رغم صعوبة المجموعة لكننا على ثقة بإمكانات الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق الانتصارات في قادم الجولات، مشيرا إلى أن حارس المرمى خالد الرشيدي يحتاج إلى وقت من أجل العودة مرة أخرى بسبب الإصابة في يده ومن المحتمل عدم مشاركته أمام كاظمة في الجولة الثانية من البطولة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على على فواز عايض بسبب تواجده بدورة عسكرية، بينما من المقرر أن يدخل فهد مرزوق في التدريبات الجماعية اليوم بعد تعافيه من الإصابة.