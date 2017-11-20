أحمد السلامي

أبدى رئيس جهاز الكرة بنادي الساحل سيف العازمي رضاه عن مستوى أداء فريقه رغم الخسارة التي تعرض لها في مباراته مع النصر والتي انتهت لمصلحة الأخير بهدفين نظيفين قائلا: خسرنا المباراة ولكن كسبنا لاعبين مميزين من الشباب يمتلكون إمكانيات عالية وينتظرهم مستقبل جيد، ولعل من أبرز أسباب الخسارة هو الغيابات التي عصفت بالفريق وتجاوزت حاجز السبعة لاعبين دفعة واحدة وهو ما أربك حساباتنا، وغيّر من شكل الخطة التي اعتمدها الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي مهدي بن حرب.

وقال: الفريق بصورة عامة قدم مباراة جيدة من الناحية الفنية والتزموا بتطبيق تعليمات المدرب الذي عمل على وضع التشكيلة المناسبة والخطة بعد قراءة الفريق المنافس، وكنا قريبين جدا من تحقيق التعادل والخروج بنقطة إلا أن الأمور جاءت بصورة مخالفة لما كان من المفترض أن تنتهي عليه المباراة.

وأضاف: حكم اللقاء أشهر البطاقة الحمراء للاعب النصر طلال العجمي وكان من المفترض أن نستفيد من الطرد بصورة إيجابية بالضغط على مرمى «العنابي» إلا أن لاعبيه تمكنوا من ترتيب أوراقهم بصورة سريعة واستمروا في الضغط وهو ما جاء مخالفا للتوقعات إذ وجب علينا أن نشيد بإرادة ورغبة النصر في المحافظة على النتيجة والخروج فائزا من المباراة وهو الأمر الذي تحقق لهم فعليا.

ولفت العازمي إلى أن الإدارة بصدد التعاقد مع محترفين جدد وتدعيم خطوط الفريق بخدماتهم وهناك مفاوضات جارية مع محترفين من مملكة البحرين وسلطنة عمان وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد انتهاء المفاوضات بصورة نهائية، كما يعمل مجلس الإدارة على مخاطبة هيئة الرياضة للموافقة على اعتماد معسكر تدريبي خلال الفترة القادمة لإعادة تصحيح وضع الفريق وتمكين الجهاز الفني من تطوير الفريق.