قالت الموجه الفني العام للتربية البدنية - بنات، ناهد الفهد من خلال مشروع «عيالنا أملنا 2»، سننمي مواهب بناتنا الطالبات وسنستثمر أوقات فراغهن في الرياضة تحت إشراف نسائي من موجهات فنيات أصحاب شهادات تدريبية في مجال الرياضة ومدربات من الهيئة التعليمية في وزارة التربية.

وأضافت الفهد: مشروع «عيالنا أملنا 2»، فكرة وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، معربا عن رغبته في مشاركة الطالبات في مشروع عيالنا أملنا وبناء على رغبته افتتحنا 3 أكاديميات للطالبات، أكاديمية لألعاب القوى وأكاديمية لكرة قدم الصالات وأخرى لكرة السلة بالإضافة الى أكاديمية للسباحة والاشتراك في الأكاديميات مجانا.

وأوضحت الفهد أن الأكاديميات انطلقت بمشروع «عيالنا أملنا 2»، كانت في 1 نوفمبر وستكون هناك مشاركات ومنافسات رياضية بين الطالبات والتعاون مع الأندية النسائية الكويتية في بطولات مصغرة وسنخاطب المدارس وسنأخذ الفرق المدرسية للمنافسة مع الأكاديميات وسيكون هناك مهرجان للأكاديميات الثلاث بحضور أولياء الأمور لمشاهدة مستوى أبنائهم الطلبة في الرياضة.