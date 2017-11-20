ضمن استعدادات نادي الرماية لبطولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد السنوية

ضمن استعدادات نادي الرماية لبطولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد السنوية السابعة الكبرى للرماية والتي ستقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مطلع العام المقبل بمشاركة عدد كبير من اتحادات الرماية والصديقة، اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية كأس شركة مصطفى كرم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات السنوية للرماية والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية وشارك فيها عدد كبير من رماة النادي، بحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الرماية مدير عام شركة مصطفى كرم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات راعي البطولة محمد مصطفى كرم، وأمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي وأمين الصندوق بالنادي عيسى بوطيبان.



وشكر العصيمي شركة مصطفى كرم وأولاده التي أخذت على عاتقها منذ سنوات طويلة دعم أنشطة الرماية الكويتية، وخص بالذكر المغفور له بإذن الله تعالى مصطفى كرم «طيب الله ثراه» لتشجيعه المتميزين من رماة المنتخب الوطني إيمانا منه بأهمية دعم النشاط الرياضي لتحقيق مزيد من الإنجازات باسم وطننا الغالي الكويت على المستويات الأولمبية والدولية والإقليمية.



هذا، وقد شهدت البطولة تحقيق الرامي العالمي خالد المضف تحقيق رقم عالمي جديد في رماية التراب، حيث سجل 121 طبقا من 125، هذا وقد كانت نتائج البطولة كالتالي:

وفي رماية السكيت: حقق الرامي منصور الرشيدي المركز الأول، وفي رماية الدبل تراب: فاز بالمركز الأول رامي النادي سعد المطيري، وفي مسابقات السيدات تمكنت الرامية سارة عبدالرحمن الحوال من تحقيق المركز الأول في مسابقة التراب للسيدات.



وفي مسابقة السكيت للسيدات حققت إيمان الشماع المركز الأول، وفي مسابقة السكيت ناشئين، حل في المركز الأول الرامي ناصر المطيري.



وفي مسابقة تراب ناشئين، تمكن الرامي فارس المطيري من الفوز بالمركز الأول.



هذا، وقد أدلى العتيبي بتصريح عقب الحفل عبر فيه عن شكره الجزيل لشركة مصطفى كرم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات على رعايتها الدائمة لهذه البطولة

وأضاف العتيبي أن النادي بأجهزته الإدارية والفنية يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على جاهزية الرماة للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية وتأتي على رأسها بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد السنوية الكبرى السابعة للرماية والتي يشارك فيها رماة من حول العالم نظرا لما حظيت به من سمعة طيبة على مدى السنوات السبع الماضية.