أسامة المنصور

أكد البطل أحمد الزعابي لـ «لأنباء» أن قيادة الشيخ دعيج الفهد الصباح لفريق «Q80» قد عززت من مكانته بين أقوى الفرق العالمية وهذا ما ترجمته نتائج الفريق من خلال المواسم الماضية على صعيد البطولات الخليجية أو من خلال إنجازات الفريق في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال: مما لا شك فيه ان الشيخ دعيج الفهد له الفضل في تواجد اسم الكويت في تلك المنصات الدولية المعنية برياضة السيارات، وذلك من خلال حجم الإنجازات التي حققها فريق Q80 الذي يعتبر اليوم من الفرق المحترفة على المستوى العالمي وبشهادة الجميع وفي مقدمتهم منظمي تلك البطولات العالمية.

وأضاف: بكل تأكيد فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا المستوى الاحترافي الذي وصل إليه فريق «Q80» انعكس أيضا على أداء الفرق الكويتية والتي تشهد اليوم وفي أكثر من مناسبة بأن دعيج الفهد لديه بصمة واضحة في دعم مسيرة رياضة السيارات الكويتية فمسيرته مع الإنجازات تجلت في تواجده بين صفوة أبطال الكويت أمثال تركي الحميدي ومشعل الصبر ومسفر المسفر ناهيك عن إدارة الفريق التي يتصدى لها فواز تركي الظفيري.

وتابع الزعابي حول مناخ الاستحقاقات القادمة: شرف تمثيل الكويت هو دافعنا كفريق يحمل كوادر وطنية على الصعيد الإداري أو الفني وبطبيعة الحال أثبتت تميزها بالعمل من اجل رفع علم الكويت عاليا وسط تلك المحافل الدولية، ونحن سعداء جدا بحجم المنافسة والمشاركة التي سيشهدها الموسم القادم على صعيد فريق Q80 فهو مقبل على استحقاقات دولية وبطولة البحرين الدولية لسباق السرعة 2018 جزء لا يتجزأ من تلك المحطات بالنسبة للفريق التي ستنطلق فعالياتها في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل، وأدود أن أشير إلى جزئية ان فريق Q80 قد استعد وبشكل جيد من خلال التجهيزات المكثفة والتي طالت الجانب الفني للفريق الذي أجرى تعديلات تواكب آخر التطورات والتي تشهدها رياضة سباق السرعة أو ما يطلق عليها «دراج ريس».