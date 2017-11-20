يعقوب العوضي

حقق فريق الأول لكرة الطائرة في الكويت لقب البطولة التنشيطية بفوزه على كاظمة بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اول من امس على صالة نادي الكويت ضمن الجولة الأخيرة من البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط 25-23، 25-15، 25-22، واصبح رصيد الكويت 22 نقطة محرزا العلامة الكاملة من جميع مبارياته دون اي خسارة، فيما اصبح رصيد كاظمة 21 نقطة في المركز الثاني.

وحقق العربي المركز الثالث بعد فوزه على الفحيحيل 3-0، ورفع رصيده الى 20 نقطة.

كما فاز القادسية على برقان بالنتيجة ذاتها ويحتل المركز الرابع، وفاز التضامن على الشباب والجهراء على الساحل بالنتيجة ذاتها.

وبعد المباراة النهائية، قام رئيس اتحاد الطائرة وليد امان بحضور مدير اللعبة في الكويت محمد النص بتتويج وتقليد الميداليات للفرق الفائزة.

من جانبه، قال محمد النصف: نجحنا في الفوز بأول ألقاب الموسم الحالي، وأضاف أن البطولة التنشيطية مسابقة إعدادية للفريق من أجل المنافسة على الألقاب المحلية الرسمية بداية من الدوري والكأس، وتوقع منافسة قوية لفريقه على كافة الألقاب تحت قيادة المدرب المميز خالد بلعيد.