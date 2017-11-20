فازت الفرس «عنقاء الجزيرة» لبراك الهاجري بلقب فئة الأفراس وهي الخيل من عمر 4 سنوات فأكثر في ختام منافسات بطولة جمال الخيل المصرية التي أقيمت بمشاركة 220 رأسا تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وبرعاية «الأنباء» ضمن مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي، فيما فاز الجواد «أصايل رهيب» لمحمد الخريبط بالمركز الأول لمسابقة أجمل فحل وهي الخيل من عمر 4 سنوات فأكثر.

كما توجت المهرة «المعالي» لخالد العنزي بلقب مسابقة أجمل فلوة لعمر أقل من سنة، فيما أحرز المهر «اس إتش فارس» لراشد الشايع بلقب منافسات أجمل فلو المخصصة للعمر نفسه.

وفي مسابقة أجمل مهرة لعمر سنتين إلى 3 سنوات، جاءت المهرة «نجمة أصلان» لمربط الأصلان بالمركز الأول، فيما أحرز الجواد «دي مناف» لمربط الواوان المركز الأول في مسابقة أجمل مهر للعمر نفسه.

وقام ممثل سمو ولي العهد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس مجلس الأمناء في «بيت العرب» المربط الرسمي للكويت علاء الرومي وأعضاء المجلس بتتويج بطل الأبطال في كل فئة بالإضافة الى تكريم لجنة الحكام.

وقال الوزير الروضان في تصريح صحافي على هامش حفل الختام: «بلا شك ونحن نرى هذا التنظيم المحترف في مهرجان الجواد العربي المقام تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، دليل على اهتمام القيادة السياسية في الكويت على دعم الرياضة والشباب».

من جانبه، قال السفير المصري لدى الكويت طارق القوني «تعد بطولة جمال الخيل المصرية أول فعالية رياضة يقوم بمتابعتها في البلاد، خصوصا انه بدأ عمله في الكويت قبل أسبوعين فقط، وأن القائمين على مركز الجواد العربي نجحوا في تنظيم بطولة مميزة خاصة بالسلالات المصرية، الأمر الذي يدعو للفخر من تخصيص بطولة كاملة للخيول المصرية فقط».



بدوره، قال علاء الرومي ان الإقبال الكبير من الملاك على المشاركة في البطولة المصرية والزيادة المطردة من موسم لآخر لهو دليل على نجاح كل اللجان العاملة.



وجدد الرومي الشكر والامتنان لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على رعايته الكريمة للمهرجان، الى مربي وملاك الخيول العربية جميعا ولكل الأفراد الرعاة والمساهمين والداعمين للحدث، ولأعضاء مجلس الأمناء على جهودهم لإنجاح المهرجان.