إن الصراع على لقب السائقين في فئة GT ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل 2017، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بلغ أوجه في السباق الأخير لهذا الموسم: سباق بابكو البحرين للتحمل 6 ساعات، الذي اقيم يوم اول من امس السبت على حلبة البحرين الدولية.



و«معركة البحرين» بين سيارة فورد GT رقم 67 بقيادة آندي بريو (بريطانيا) وهاري تينكنيل (بريطانيا)، وسيارة فيراري رقم 51 بقيادة جايمس كالادو وأليساندرو بيير غويدي، وسيارة بورشه رقم 91 بقيادة فريد ماكوفيكي وريتشارد ليتز.



وقبل سباق البحرين، يحتل سائقا فيراري الصدارة بفارق 7.5 نقاط فقط بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.



وصرح جورج هاورد شابيل، مدير فريق فورد لبطولة العالم لسباقات التحمل «النتيجة التي حققناها في شنغهاي ستؤدي إلى خوض معركة رائعة على لقب البطولة في سباق البحرين».

بعد احتلال صدارة البطولة خلال معظم فترات الموسم، خسر السائقان آندي بريو وهاري تينكنيل من فريق فورد تشيب غاناسي رايسنغ الصدارة خلال سباق فوجي في أكتوبر.



لكن الانتصار الذي حققاه في شنغهاي قلب الأمور رأسا على عقب للسائقين البريطانيين، وسيتوجهان إلى البحرين والفرصة سانحة أمامهما لحصد اللقب المنشود.