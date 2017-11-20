منافسات قوية بجميع الاوزان في بطولة الكويت الدولية الثانية للجيوجستو.. وفي الإطار الفائزون في الفئات المختلفة للرجال مع عبدالمحسن البابطين ولجنة التحكيم (عادل سلامة - شانافاس قاسم - محمد هنداوي) «الأنباء» راعٍ إعلامي للحدث الرياضي الكبير

الأنباء حاضرة كراع إعلامي للبطولة

يعقوب العوضي

اختتمت بطولة الكويت الدولية الثانية للجيوجيتسو، امس الأول على صالة التزلج على الجليد في العاصمة وبرعاية الهيئة العامة للرياضة وجريدة «الأنباء».

غازي البابطين وعبدالمحسن البابطين ومكرم خاطر مع الزميل فريد سلوم

واسفرت نتائج المواجهات النهائية لفئة الرجال في«البدلة» في الحزامين الأبيض والأزرق لوزن ٦٥ كغ، عن فوز، فوزي سالم بالمركز الأول وتميم وليد بالمركز الثاني وحل خالد القلاف بالمركز الثالث.

الفائزات بالألقاب

وفي وزن ٧٥ كغ فاز عبدالله الجري بالمركز الأول ومحمد محمد بالمركز الثاني وعبدالله جاسم بالمركز الثالث.



وفي الوزن ٨٥ فاز بنجامين سوت بالمركز الأول ومشعل الشريدة بالمركز الثاني وأحمد اليوسفي بالمركز الثالث.



اما في منافسات الوزن ٩٥ ففاز بالمركز الأول عقيل بو صخر بينما حقق عبدالله النجدي المركز الثاني وطلال عبدالله جاء بالمركز الثالث.





الأبطال المتوجون في فئة البدلة

وفي الوز ٩٥ فما فوق اقتنص حسين المسري المركز الأول وحاز توماس فريان المركز الثاني وحقق عبدالعزيز الاذينة المركز الثالث.



منافسات الحزام

وجاءت نتائج منافسات الرجال بالحزام الابيض مع «البدلة» كالاتي في الوزن ٧٥ كغ حقق عبدالرحمن البلوشي المركز الأول وسالم الكثيثي المركز الثاني وحمد الصفران المركز الثالث.





فرحة الفائزين بالأوزان تحت ٩٥ كلغ

وفي الوزن ٧٥ فما فوق فاز عبدالله الجنيبي بالمركز الأول وسليمان الصالح بالمركز الثاني فيما حل ثالثا مبارك الكندري.



وضمن منافسات الوزن ٨٥ كغ فاز عبدالعزيز الكردي بالمركز الأول وعبدالله محمد بالمركز الثاني والشيخ البحريني محمد الخليفة بالمركز الثالث.



وفي منافسات الوزن ٩٥ فاز بالمركز الأول شعيل شايف بينما جاء ثانيا عبدالله الدويسان وفي المركز الثالث جاء محمد العبدالهادي.



وفي وزن ٩٥ كغ فما فوق احتل عبدالله المطيري المركز الأول بينما كان الثاني من نصيب حلمي التونسي والثالث لأحمد المرار.



وضمن منافسات الوزن المفتوح احتل عبدالله الجنيبي المركز الأول وسليمان الصالح المركز الثاني وفهد المري بالمركز الثالث.



تحد وقوة

وفي منافسات الحزام الأزرق مع البدلة في وزن ٦٥ كغ جاء محمد الماجد في المركز الأول وفواز البناي في المركز الثاني وزفير دوتي بالمركز الثالث.



وفي الوزن ٧٥ احتل محمد الفارس المركز الأول وعبدالعزيز خريبط المركز الثاني وجاء محمد ابو رمح في المركز الثالث.



اما الوزن ٨٥ كغ فاحتل زايد البريكي المركز الأول وخالد الغامدي المركز الثاني ويوسف بني حامد في المركز الثالث.



وفي وزن ٩٥ كغ اقتنص خالد رمضان المركز الأول وجاء علي الطويل ثانيا وعبدالله الغنام ثالثا.



وللوزن ٩٥ فما فوق احتل اسامة الصعيدي المركز الأول وجاء في المركز الثاني محمد المقلد وفي المركز الثالث جاء عماد السميط.



وللوزن المفتوح فاز بالمركز الأول محمد الفارس وبالمركز الثاني خالد رمضان وفي الثالث اسامة الصعيدي.



نزالات مميزة

ولمنافسات فئة الرجال مع «بدلة» بالحزام البنفسجي لوزن ٦٥ كغ جاء في المركز الأول خالد الفرحان وفي الثاني هشام الشوكي.



وللوزن ٧٥ كغ فاز بالمركز الأول علاء الدين الخراعي والثاني أكيرا ساتو والثالث يوسف الدوسري.



وللوزن ٨٥ كغ فاز بالمركز الأول بدر الخراعي وبالمركز الثاني عبدالرحمن فرمن وبالثالث عبدالله الضويحي.



وفي الوزن ٩٥ فاز بالمركز الأول غيرار غامستون وفي المركز الثاني هادي العوض وبالمركز الثالث يوسف الانصاري.



وللوزن المفتوح فاز فيدر غامستون بالمركز الأول وعلاء الخراعي بالمركز الثاني وبالمركز الثالث بدر الخراعي.



وفي منافسات الحزامين البني مع الاسود للرجال مع بدلة لوزن ٨٥ كغ فاز حمد الوحير بالمركز الأول واحمد القدماني بالمركز الثاني وألان رودريغز بالمركز الثالث.وللوزن ٩٥ كغ فاز بالمركز الأول محمد علي وادريانو ليما بالمركز الثاني وناصر القطان بالمركز الثالث.



وللوزن ٩٥ فما فوق فاز بالمركز الأول ريكاردو ايفانجلسا وايغور سيلفا بالمركز الثاني وعبدالله الصقعبي بالمركز الثالث.



وللوزن المفتوح فاز اديريانو ليما بالمركز الأول وايغور سيلفا بالمركز الثاني وريكاردو ايفانجلسا بالمركز الثالث.



وفي الختام قام رئيس اللجة التنفيذية عبد المحسن البابطين بتسليم الميداليات والجوائز للاعبين الفائزين بالألقاب.

البابطين مع المتوجين