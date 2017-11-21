6.000 مشارك من أكثر من 130 جنسية لرفع الوعي بمحنة اللاجئين

ظهور خاص لأساطير كرة القدم الكويتية

حقق ماراثون بنك الخليج 642 نجاحا غير مسبوق، حيث شارك ما يزيد على 6.000 شخص من أكثر من 130 جنسية في الفعاليات الرياضية الأكثر إثارة في الكويت.

بدأ الماراثون في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح يوم السبت 18 نوفمبر عند سوق شرق، حيث سادت أجواء من النشاط والطاقة الإيجابية.

وشهدت الفعالية روحا حماسية عالية ونفدت تذاكر ثلاث فئات من المسافات (5 كلم، 10 كلم، و21 كلم) قبل يوم السباق.

بهجة وحماسة

وبهذه المناسبة، صرحت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج، قائلة: «لقد سيطرت أجواء البهجة والحماسة على فعاليات ماراثون بنك الخليج 642 هذا العام وشهد نجاحا منقطع النظير. الماراثون هو فعالية فريدة وخاصة جدا بالنسبة لبنك الخليج، حيث يعكس التزامنا باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها وكذلك التزامنا نحو وطننا الحبيب، الكويت.

كما يأتي الماراثون كشاهد على سعينا المتواصل نحو دعم رواد الأعمال الشباب، عندما تقابلنا مع فريق عمل برو فيجن في عام 2015 رأينا مجموعة كويتيين لديهم رؤية وتصميم على إقامة فعاليات رياضية ناجحة.

ونحن على ثقة كبيرة أنه بتعاوننا معهم وبدعم شركائنا تمكنا بالفعل من إيجاد فعالية نفتخر بها لتضع الكويت على خريطة العالم الرياضية».

دعم حكومي

وفيما يخص الدعم الذي تلقاه البنك من قبل الحكومة الكويتية والوزارات والجهات الرسمية، إلى جانب الرعاة المشاركين، قالت القطامي: «ما تلقيناه من دعم ساهم بالفعل في إنجاز هذه الفعالية العالمية المستوى بسلاسة ويسر وأمان.

كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية، والهيئة العامة للرياضة، وبلدية الكويت، ومركز جابر الأحمد الثقافي، ووزارة الإعلام، وكذلك لكل من قدموا الرعاية البلاتينية للماراثون وهم شركة زين وشفروليه الغانم، وغيرهم من الرعاة.

وكذلك الشركات والمؤسسات غير الربحية التي قامت بالإشراف على «قرية السباق»، التي ساهمت في بث روح حيوية إضافية لماراثون بنك الخليج 642.

كما نتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين الذين امتلأت نفوسهم وقلوبهم بالحماسة وبدأوا الوصول إلى سوق شرق منذ الساعة السادسة والنصف صباحا.

فقد كان من أروع المشاهد أن نرى العديد من فرق الشركات التي شاركت في السباق وآلاف الساعين إلى اتباع نمط حياة صحي سليم».

شراكة مع البنك

ومن جانبه، صرح أحمد الحزامي، الرئيس التنفيذي لشركة برو فيجن لإدارة الفعاليات الرياضية قائلا: «عندما بدأت شراكتنا مع بنك الخليج وضعنا نصب أعيننا إقامة ماراثون يضع الكويت على خريطة العالم الرياضية، ونرى أننا تمكنا من تحقيق ذلك بالفعل وأن ما حققه الماراثون من نجاح ونمو فاق توقعاتنا، وأصبح أول ماراثون كامل على الطريق في الكويت، تم خلاله اعتماد ثلاث فئات ذات المسافات الطويلة من قبل الجمعية الدولية لسباقات الماراثون، الأمر الذي يعني اعتباره سباقا تأهيليا لأكبر الماراثونات العالمية.

ونتيجة الإقبال الشديد نفدت تذاكر فئات السباق 5 و10، و21 كيلومتر قبل أيام من الماراثون، كما شهد الماراثون مشاركة العديد من العدائين من خارج الكويت».

سير الماراثون

وفيما يخص خط سير الماراثون، قال الحزامي: «من أهم ما يميز ماراثون بنك الخليج 642 هو مرور المشاركين به بالقرب من أبرز معالم الكويت، حيث يبدأ الماراثون عند سوق شرق على طريق الخليج العربي ويمر من أمام قصر السيف، والمسجد الكبير، وبورصة الكويت، والمقر الرئيسي لبنك الخليج، وسوق المباركية، وبناء على مسافة السباق التي اختارها كل مشارك 5 أو 10 أو 21 و42 كيلومترا، فقد مر المشاركون أيضا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ومجلس الأمة، ووزارة النفط، وكذلك أبراج الكويت».

المفوضية السامية

وللعام الثاني على التوالي، قام بنك الخليج بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لدعم حملة «#أصوات_لأجل_اللاجئين»، وهي حملة إلكترونية تم إطلاقها في عام 2015، تدعو العالم أجمع لتسجيل أسمائهم في قائمة عالمية تنادي بحق كل لاجئ في العيش بأمان وكرامة بصرف النظر عن دينه أو جنسيته أو عرقه وإلى المساواة في المعاملة والحماية وكذلك المساعدة على إعادة توطينهم.

وتسعى الحملة أيضا إلى جمع التوقيعات تعبيرا عن التضامن المعنوي مع هؤلاء اللاجئين من خلال موقع الماراثون للحملة https://voices.unhcr.org/en/gulfbank، حيث يظهر هذا التضامن أن العالم يدرك معاناتهم ويدعمهم لمواجهة تلك التحديات.

وبضم صوتك إلى حملة «#أصوات_لأجل_اللاجئين»، فإنك تشارك في الدعوة لإيجاد حلول فورية وعملية تساهم في وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المساعدات إلى هؤلاء المحتاجين.وقد تضمن اليوم العديد من المفاجآت من خلال منطقة «قرية السباق».

وتم نقل فعاليات الماراثون على الهواء مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت 88.8 إف إم.

كما ساهم مشاهير التواصل الاجتماعي بمشاركة خاصة في الفعالية، أما المفاجأة الكبرى فجاءت عبر الظهور الخاص لأساطير كرة القدم الكويتية، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من سعد الحوطي، وفتحي كميل، وجاسم يعقوب، وصلاح الحساوي، على حضورهم ومشاركتهم، مما كان له كبير الأثر على حماس المشاركين.

فقرات ترفيهية

كما شهدت «قرية السباق» فقرات ترفيهية متنوعة أقيمت على هامش الماراثون، من بينها لعبة «صيد الكاش»، التي شارك فيها الحضور من خلال فرق مكونة من شخصين، للإجابة عن الأسئلة المطروحة ووصول أصحاب الإجابات الصحيحة إلى صندوق النقود لجمع أكبر قدر من الأوراق النقدية خلال الفترة الزمنية المتاحة.

كما تضمنت «قرية السباق» 20 جناحا أضافوا أجواء البهجة على الفعالية

.شكر وعرفان

هذا، وتتقدم إدارة كل من بنك الخليج وبرو فيجن لإدارة الأحداث الرياضية بوافر الشكر والعرفان إلى حكومة الكويت والجهات المختلفة التي ساهمت في نجاح الفعالية، وتخص بالشكر كلا من وزارة الداخلية وشرطة الكويت، التي بذلت كل الجهد في سبيل تأمين الماراثون والحفاظ على سلامة المشاركين.

كل الشكر أيضا لإدارة سوق شرق على استضافتهم للفعالية. شكرا للكويت.