يعقوب العوضي

تتواصل منافسات دوري دمج اليد على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية بإقامة مباراتين اليوم ضمن الجولة السابعة، حيث يواجه السالمية (١٢ نقطة) نظيره الصليبخات (٧ نقاط)، وفي المواجهة الثانية يلعب الساحل (نقطة واحدة) مع كاظمة (١١ نقطة).

تبــــدو خطــــوات الصليبخات ثابتة نحو استعادة أمجاده إذ يقدم الفريق مستوى رائعا منذ بداية منافسات الدمج بقيادة المدرب الوطني فيصل صيوان يرافقه جهاز إداري محنك يقوده سليمان السلطان وتوليفة لاعبين مميزين يتقدمهم محمد فلاح، حامد مزعل ويوسف صيوان وثنيان الحربي وحامد الصليلي.

ولا يقل السالمية عن منافسه حيث تميز المدرب الوطني خالد الملا بقيادة الجهاز الفني ومدير اللعبة المحنك عبدالله الذياب وتوليفة قوية من اللاعبين الشباب والخبرة من بينهم المايسترو مهدي القلاف إلى جانب مبارك دحل، راكان وبشار تقي وعبداللطيف الدوسري ورغم تقارب المستويات الفنية تبقى الكلمة للاعبين في الميدان ويصعب التكهن بنتيجة اللقاء خاصة في ظل تألق السالمية في تحقيق المطلوب من جميع مبارياته حتى الآن وفي ظل المستوى الذي ظهرت به كتيبة المدرب فيصل صيوان في الجولة الماضية أمام كاظمة وفي ظل إمكانية تأهلهم إلى الدوري الممتاز وعلى الدفاع المتقدم وايقاف مفاتيح لعب السالمية ستكون الطريقة الملائمة للصليبخات لتحقيق المطلوب، فيما سيكون اقتناص الأهداف من أخطاء منافس السماوي استراتيجية المدرب خالد الملا لخطف نقطتي المباراة.

وفي الاطار ذاته، فاز خيطان على اليرموك بنتيجة 38-28 ورفع رصيده الى 6 نقاط بينما بقي رصيد اليرموك على نقطتين.