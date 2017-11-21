أسامة المنصور

أكد معاذ الأنصاري مشرف رياضة الموتوكروس بالنادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، أن موسم 2018 سيشهد نقله نوعية من حيث حجم الاستعدادات القائمة لاستقبال الموسم الجديد والمكون من 5 جولات.

جاء ذلك التأكيد خلال تصريح خاص لـ «الأنباء» قال فيه: أولى جولات بطولة الكويت للموتوكروس 2018، والتي ينظمها النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية، ستنطلق أواخر ديسمبر المقبل على أبعد تقدير، مضيفا انه لم يكن هناك أي تأخير يذكر فيما يخص موعد الانطلاقة الرسمية لهذه البطولة، ولعل عمليات الصيانة الشاملة لحلبة الموتوكروس تسير وفق الخطة التطويرية لمنشآت الحلبة لكنها قد تؤجل موعد الانطلاقة أسبوعا تقريبا.

وأشار الأنصاري الى أن عملية التطوير التي تشهدها الحلبة تلقى اهتماما ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والدراجات الآلية الشيخ أحمد الداود.

وأفاد بهذه المناسبة: حقيقة أوجه إليه ولكل أعضاء مجلس الإدارة الشكر نيابة عن إخوانهم منتسبي النادي فالأمور الفنية المطلوبة لهذا النوع من الحلبات تم توفيرها من خلال هذه الصيانة والتي تصل إلى 1400 متر الأمر الذي يؤكد أن الحلبة أصبحت اليوم ذات طابع دولي لاعتبارات كثيرة من أهمها وجود تقنية لاحتساب الزمن الخاص بأي منافسة تقام داخل أسوار الحلبة مما سيساعد بكل تأكيد على تطوير أداء اللجنة التحكمية التي تدار من قبل الشباب الكويتي، وهذا ما يدعونا للتفاخر بوجود كوادر كويتية قادرة على إدارة أي حدث رياضي معني برياضة الدراجات الآلية سواء على الصعيد الإداري أو الفني.

وحول طبيعة المنافسة المرتقبة، قال الأنصاري: حسب المعطيات فإن موسم 2018 سيشهد نقلة نوعية من حيث المنافسة قياسيا لحجم المشاركين الموزعين على 3 فئات خاصة بالسباق وهي «MX1-MX2» وفئة المبتدئين و«الكواد»، أي الدراجة ذات الأربع عجلات.

وتابع: على ضوء ذلك التنوع نتمتع اليوم كناد بوجود نخبه من أبطال لهم باع طويل في هذا المجال، أمثال محمد الشطي وبراك الجسمي وفهد المسلم وعدد من الأسماء التي تمتلك سلسلة من الإنجازات الكويتية في أفضل البطولات الدولية والمحلية، أضف إلى ذلك فهناك أيضا نجوم هذه الرياضة على صعيد دول الخليج كانوا ومازالوا يحرصون على المشاركة والمنافسة في البطولات التي ينظمها النادي الكويتي للسيارات والدراجات، ناهيك عن أن مجلس إدارة النادي حريص كل الحرص على إنشاء جيل جديد من الشباب الكويتي من خلال فتح باب المشاركة لهم بل وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإتمام منافستهم.

واستطرد: وعلى أثر ذلك تقوم اللجنة الفنية التابعة للنادي بإعداد خطة متكاملة بدءا من التدريب وصولا الى صقل مواهبهم ليكونوا قادرين على تمثيل الكويت، وهذا ما نسعى إليه جميعا.

وختم: بهذه المناسبة أدعو الجميع للتواصل مع إدارة النادي، وبكل تأكيد سنكون جاهزين لتقديم ما هو أفضل لهم من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة مما سيعكس الصورة الجميلة للكويت.