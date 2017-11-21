يحيى حميدان

حقق الكويت فوزا كبيرا على حساب الجهراء 85-61 مساء أول من امس ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة وذلك في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر، التي شهدت تحقيق العربي لفوز مهم على حساب الصليبخات 96-89.

وفي صالة نادي الكويت، فاز القادسية على التضامن 77-63، والنصر على التضامن 75-47. وجاء فوز الفريق الكويتاوي بعد المستوى الطيب الذي ظهر به لاعبوه عبدالله الشمري وعزيز محمد ومساعد العتيبي في التسجيل.

وتقدم الكويت في جميع فترات اللقاء وذلك على النحو التالي: (23-18)، (45-29)، (63-50)، (85-61). قاد اللقاء الحكام حافظ الحلبي وعابر العابر وعماد صقر. وفي لقاء القادسية والشباب، استطاع «الاصفر» ان يهزم منافسه بسهولة بعد ان فرض سيطرته على مجريات اللقاء بشكل كامل.

وتفوق القادسية على الشباب في جميع ارباع المباراة: (24-19)، (44-35)، (65-50)، (77-63). قاد اللقاء الحكام عيسى الحمد وعبدالرحمن الشمري ومحمد صلاح.

وانفرد الفريق القدساوي بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدما على الكويت (16)، وكاظمة والجهراء (15)، والنصر (14)، والعربي (13)، والصليبخات (12)، والساحل (11)، واليرموك والشباب (10)، واخيرا التضامن في المركز الحادي عشر والأخير برصيد 8 نقاط.