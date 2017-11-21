توج منتخبنا للكراتيه بلقب بطولة كبروم الدولية الثامنة عشرة التي أقيمت في پولندا بعد أن حصد لاعبوه 42 ميدالية موزعة على 19 ذهبية، و10 فضيات و13 برونزية. وشارك المنتخب المكون من 40 لاعبا في كل الفئات السنية وسط تنافس شديد مع العديد من أبطال اللعبة المشاركين في البطولة، ومن المنتظر أن يعود الوقد إلى البلاد فجر اليوم.

وأشاد رئيس الوفد أمين الصندوق في اتحاد الكراتيه حسن برجس بالإنجاز الذي حققه اللاعبين، وقال: «أظهر أبطالنا مستويات لافتة أثناء المنافسات رغم أن البطولة شهدت مشاركة العديد من أبطال اللعبة من مختلف الدول وما اسعدنا كثيرا رفع العلم ألكويتي الغائب عن مثل تلك المشاركات منذ عاميين بسبب الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية».

وأضاف برجس أن ما حققه الأبطال ليس بغريب عليهم، حيث اعتادوا على حصد الميداليات من قبل في الكثير من البطولات العالمية والقارية والإقليمية وأثبتوا بذلك مدى التميز الذي تشهده اللعبة في الكويت.

وأثنى على الدور الكبير الذي قام به مدير الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح بتذليله الصعوبات التي واجهت اللاعبين وبتقديمه الدعم المادي والمعنوي مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا الإنجاز.