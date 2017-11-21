يعقوب العوضي

وقع عبدالرزاق البلوشي حارس مرمى منتخبنا الوطني والسالمية سابقا عقد توليه تدريب حراس مرمى اليد في نادي خيطان أمس الأول في مقر النادي ويزخر سجل البلوشي بالإنجازات والإبداعات على مر التاريخ مع المنتخب الوطني والأندية التي مثلها منها السالمية وبرقان والكويت والقرين والعربي والشباب وكاظمة والفحيحيل وبعد اعلان اعتزاله فضل التوجه للتدريب واستقر على وجهته في خيطان.

وفي السياق نفسه اكد البلوشي أنه لن يبتعد عن كرة اليد رغم اعتزاله وقال: توجهت لمجال التدريب بغرض تمرير سنوات الخبرة للاعبين وحراس المستقبل وايضا لمحاولة تطوير مستوى الحراسة المحلية.

وأثنى على جميع من سانده في مشواره كحارس مرمى في مختلف الأندية واشاد بمجلس ادارة خيطان الذي يحاول تطوير اللعبة على الرغم من الظروف الراهنة التي يمر بها الفريق، كما اشاد بمدرب الفريق اسماعيل عبدالقدوس وبالجهاز الإداري بقيادة عبدالجليل البلوشي مدير اللعبة واثنى على ما يقدمه اللاعبون في الموسم الحالي.