أثبت فريق ألعاب القوى بنادي الساحل وجوده في بطولة الكويت العامة لاختراق الضاحية والتي نظمها الاتحاد يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد أن حقق المركز الثالث بفئتي البراعم والناشئين ودخل دائرة المنافسة مع أندية القادسية وكاظمة والكويت والتي احتكرت المراكز الثلاثة الأولى في المواسم الماضية.

وقال مدرب المسافات المتوسطة والطويلة في نادي الساحل محمد الضامن إن هذه المراكز تحققت بعد تدريب ٦ أسابيع فقط، حيث توليت مهمة تدريب الفريق بمنتصف سبتمبر الماضي، ومن خلال تكاتف الجهاز الفني والإداري بقيادة المدير الفني د.حسين السعيد ورئيس هيئة التدريب سالم الشمروخ ومشرف الفريق خليفة الهايف وجميع المدربين تمكنا من تكوين قاعدة بجميع المراحل السنية والمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.

وأضاف الضامن أن اللاعبين كانوا أبطالا وعلى قدر المسؤولية من خلال التزامهم بالتدريبات اليومية، مؤكدا بالوقت نفسه أن نادي الساحل سيكون من الأندية المنافسة ببطولات اختراق الضاحية في المواسم المقبلة من خلال الخطة التي وضعت من قبل الجهاز الفني، متوجها بالشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي الساحل، على توفيرهم وتسخيرهم جميع الإمكانيات المتوافرة لنجاح الفريق.

وشكر الضامن الجهاز الفني والإداري وبالتحديد مدربي المسافات المتوسطة والطويلة مطلق العازمي وسعود العجمي واحمد العازمي.