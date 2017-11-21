مبارك الخالدي

أعلن الجهازان الفني والاداري للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي عن دخول الفريق معسكرا مغلقا في فندق الهوليدي ان اعتبارا من يوم غد الاربعاء وذلك استعدادا لمواجهة اليرموك يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الاولى لبطولة كأس ولي العهد ويسعى الاخضر الى تجاوز موقعة اليرموك أملا في مضاعفة آماله في المنافسة على التأهل الى المربع الذهبي للمسابقة والتي تعتبر فرصة مواتية للفريق لمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها في القسم الاول من بطولة دوري viva، الجدير بالذكر ان مجلس ادارة النادي يدعم توجهات المدرب محمد ابراهيم في العمل على تحسين صوره وشكل الفريق لإرضاء الجماهير العرباوية وطموحاتها.