عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في النصر فيصل العدواني إن الفوز على الساحل 2-0 في الجولة الأولى لكأس ولي العهد سيعطي الفريق دافعا معنويا قبل مواجهة القادسية الجمعة المقبلة في الجولة الثانية، حيث تعتبر المجموعة هي الأقوى وجميع الفريق تسعى للتأهل لذلك لا مجال للتعثر، مشيرا إلى أن العنابي سيفتقد خدمات سلمان بورمية وطلال العجمي للإيقاف ومحمد العازمي للإصابة، بينما سنحدد مدى إمكانية مشاركة حارس المرمى محمد هادي الذي غاب عن مواجهة الساحل لآلام في الظهر ولكن كجهاز إداري وفني لدينا الثقة في جميع اللاعبين من أجل تعويض النقص.