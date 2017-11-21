مبارك الخالدي

واصل فريق القادسية للشباب لتحت 19 سنة نتائجه المميزة بعد تغلبه على فريق كاظمة 3-1 في ختام منافسات الجولة الثامنة في المسابقة ليحقق الأصفر فوزه الثامن على التوالي رافعا رصيده إلى 24 نقطة، فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق (9 نقاط)، سجل أهداف القادسية عبدالعزيز مروي هدفين والهدف الثالث من إمضاء خالد الدوسري.

وفي مباراة مثيرة، أوقف الجهراء تقدم فريق النصر بعد أن تغلب عليه 2-1 وهي الخسارة الأولى للعنابي ليتجمد رصيده عند (19 نقطة) وارتفع رصيد الفائز إلى (10 نقاط). وعمق السالمية جراح العربي بالتغلب عليه 3-0 ليتجمد رصيد الأخضر عند (12 نقطة) وارتفع رصيد السماوي إلى النقطة العاشرة، وواصل الساحل سلسلة نتائجه الإيجابية بعد ان اكتسح فريق الصليبخات 5-1 ليرتقي إلى النقطة 18، وبقي الخاسر عند رصيده السابق (3 نقاط).

الجدير بالذكر أن مباريات الأسبوع شهدت تأجيل لقاء الكويت والتضامن 24 ساعة اذ أقيم مساء أمس وذلك بسبب عدم توافر الملاعب بحسب قرار لجنه المسابقات.