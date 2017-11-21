دشن منتخبا الكويت للبراعم لكرة القدم مواليد 2004 و2005 تدريباتهما أول من أمس على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة.

وأكد مدير التطوير والتدريب بالاتحاد د.أحمد عبدالحميد أنه تم وضع خطة عامة لمنتخبات البراعم بعد انتهاء المعسكر الذي أقيم خلال شهر أغسطس الماضي في النمسا، وذلك باستمرارية التدريبات مع متابعة جميع اللاعبين في المسابقات المحلية للوقوف بشكل دائم على مستواهم الفني والبدني. وأشار د.أحمد عبدالحميد الى أن هناك توجها لإقامة معسكر في الشتاء بإحدى الدول الخليجية، وذلك لصقل مهارات اللاعبين.

وقال المشرف العام على حراس مرمى منتخبات البراعم سمير دشتي إن الأندية الكويتية مليئة بالمواهب في جميع المراكز ومن بينها مركز حراس المرمى.

وبين دشتي أن التدريبات التي يخضع لها الحراس تصقل مهاراتهم في هذه المرحلة السنية، ومن ثم تجهيزهم فنيا وبدنيا كي يكونوا حراس الأندية والمنتخبات الوطنية في المستقبل.