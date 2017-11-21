أعضاء الإدارة ليسوا «بصامين» لأنهم لا يتخذون أي قرار دون مناقشة

سندعم الفريق الأول لكرة القدم بمحترفين ولاعبين محليين

النادي الذي يوقع مع ناصر والفاضل محليا دون علمنا سنقاطعه

حاوره عبدالعزيز جاسم

يأمل نادي كاظمة بالعودة لتحقيق الألقاب مجددا خصوصا في كرة القدم، حيث يعتبر الموسم الحالي مميزا بتحقيق لقب كأس سوبر الصالات على حساب الكويت إلا أن جماهير البرتقالي متعطشة لتحقيق الألقاب في اللعبة الأشهر في العالم والتي غاب عن منصاتها لفترة طويلة خصوصا لقب الدوري، أما باقي الألعاب فنجد ان التطور طالها خصوصا في المراحل السنية والتي باتت تنافس تقريبا على معظم الألقاب، وهو أمر يدل على أن هناك اهتماما بقاعدة الناشئين، وحول كل ما يثار من صفقات وتعاقدات سواء مع المدربين أو اللاعبين كان لـ«الأنباء» هذا اللقاء الحصري والخاص مع أمين السر العام يوسف بوسكندر الذي تحدث عن النادي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص:

ما ردك على من يقول إن مجلس الإدارة لا يدعم الفريق ماديا ومعنويا؟

٭ هذا الكلام عار عن الصحة فأعضاء مجلس الإدارة يتواجدون في أي مناسبة وحدث ويدعمون الفرق بشكل مميز ولم يقصروا في أداء واجبهم تجاه النادي، كما أن رئيس النادي أسعد البنوان من أكبر الداعمين ماديا ومعنويا وعندما نتطرق له يجب أن نكون منصفين فهو يدعم جميع الألعاب ماديا ويقوم بسداد مستحقات المحترفين ولا يسترد تلك الأموال ويرفض تسجيلها في محاضر الاجتماع، وكذلك يجب أن لا ننسى دور عضو مجلس الإدارة بدر الخرافي الذي أيضا يقوم بالدفع من جيبه الخاص إلا أنهما لا يحبان أن يكونا في الصورة من ناحية الدفاع، قائلا «مصاريف النادي تتجاوز المليوني دينار بواقع 120 ألف دينار بالشهر ومداخيل كاظمة مع ميزانية الهيئة الهامة للرياضة لا تتجاوز المليون لذا علينا التأمل جيدا بمن يقوم بسداد باقي المستحقات على النادي».

هل هناك خلاف بين الأعضاء؟

٭ لا يوجد أي خلاف ولكن هناك اختلافا في وجهات النظر من اجل مصلحة النادي لأننا كأعضاء في مجلس الإدارة لسنا «بصامين» نتخذ قرارا دون مناقشة.

ما رأيك بوضع الفريق الأول؟

٭ هناك من يلوم الإدارة على المحترفين والتعاقد معهم إلا أننا حاولنا اختيار افضل اللاعبين لكن الأسعار تعتبر جدا مبالغا فيها ونحن نشترط تجربة اللاعبين قبل التوقيع، وعندما قمنا بتجربتهم في معسكر تركيا وهو أمر طبيعي وبالتالي لم يكونوا بالمستوى المطلوب ولم نتعاقد معهم، وهناك أكثر من لاعب اتفقنا معه وقبل وصوله يقول المتعهد إن اللاعب وقع مع ناد آخر، كما أن التخلي عن المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو لم يكن بيدنا فنحن عرضنا عليه ضعف قيمة عقده لكن اللاعب لم يكن يرغب بالتجديد، اما فيما يخص التخلي عن مواطنه أليكس ليما قبل بداية الموسم فكان قرارا من المدرب لكن بعد أن شاهده المدرب أصبح ليما لديه اللاعب رقم واحد بالمحترفين.

وكل تلك الأمور بالإضافة إلى إصابة ورحيل معظم لاعبي الفريق ساهمت بتراجع النتائج في الدوري التي كنا نخسر نقاطها في الدقائق الأخيرة لكننا كمجلس إدارة نقدر الظروف التي عانى منها الفريق.

حدثنا عن التحكيم؟

٭ اعتقد بأن السبب الرئيسي لخسارتنا في مواجهة الكويت بالجولة السابعة هي الطرد والذي لم يكن مستحقا، لأن في بداية الأمر كان من المفترض أن يقوم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الكويت جمعة سعيد لدفعه سلطان صلبوخ الذي قام بدفع جمعة وحصل على بطاقة صفراء ثانية، لذلك أيضا نلوم وتحدثنا مع صلبوخ لقيامه بهذا الأمر، لكنني أود أن أشيد بالحكم هاشم الرفاعي الذي يعتبر من أفضل الحكام في الوقت الحالي.

ما آخر التطورات في الانتقالات الشتوية؟

٭ نحن نعمل من الآن مع بعض المتعهدين لأننا نريد التعاقد مع أكثر من لاعب محترف لذلك لن يقل التعاقد عن محترفين اثنين، كما أن هناك اكثر من لاعب محلي نريد التوقيع معه لن نكشف عنهم إلا بعد التوقيع، لكن ليس كما يروج البعض في حراسة المرمى لأننا نملك حراسا مميزين في مقدمتهم حسين كنكوني.

ما طموح البرتقالي هذا الموسم؟

٭ في كل موسم نطمح للألقاب أو أحد المراكز الثلاثة الأولى لكن أداء الفريق كان متذبذبا في الموسم الماضي الذي حققنا فيه 11 تعادلا، حيث كان ينقصنا الانسجام، وهذا الأمر تم تصحيحه في هذا الموسم، وسيظهر البرتقالي بشكل مغاير في القسم الثاني من الدوري، وكذلك في بطولة ولي العهد.

الصفقات المحلية كيف ترونها؟

٭ تعاقدنا مع فهد المجمد وسعود الأنصاري من القادسية، وكذلك فهد الحشاش وأحمد النصر من العربي، وهذا الأخير سيكون أحد نجوم المستقبل، كما اننا راضون عن جميع التعاقدات.

حدثنا عن صفقة يوسف ناصر؟

٭ لم تكن هناك صفقة تبادلية مع القادسية وكل ما يقال أمر غير صحيح.

لِمَ لم توافق على انتقال الفاضل وناصر؟

٭ يوسف ناصر وطلال الفاضل هما من أعمدة الفريق، ويوسف جلسنا معاه وأكد عدم رحيله، لكننا فوجئنا برحيله، لأن السبب لم يكن ماديا، فنحن وفرنا له كل ما يريد، أما الفاضل فكان مصرا على الرحيل للكويت، واستغرب رغبته بالرحيل لأن الأبيض يمتلك مواهب مميزة في هذا المركز، لذلك إن كان لديه عرض خارجي فسنوافق عليه، ولم يصلنا بخصوصه عرض من الاتفاق ورفضناه، لذا عليهما مساعدة الفريق في الوقت الحالي وبالتالي لن نقصر معهما مستقبلا.

في حال تعاقدت أندية محلية معهما دون موافقة النادي؟

٭ اللاعبان استفادا من التجربة الاحترافية ماديا، لذا أتمنى أن يعودا للنادي لأننا في الوقت الحالي نرفض انتقالهما، وفي حالة تعاقد أي ناد محلي مع أحدهما دون موافقة النادي فسيكون لنا موقف وسنقاطع من يوقع معهما.

كيف حدث رحيل الهدهود والبناي؟

٭ في البداية محمد الهدهود وعبدالرحمن البناي طلبا الاعتزال ونحن وافقنا على ذلك لأنهما قدما الكثير ويستحقان التكريم، وبالتالي جاء اختيارهما بالانتقال للسالمية وبرقان ونحن لم نعارض ذلك، كما أننا نرغب في ضخ دماء جديدة في الفريق.

«قدم الصالات» كان متألقا وتراجع أداؤه الموسم الماضي؟

٭ تعرض الفريق لعدد من الإصابات من بينها إصابتان مؤثرتان لصالح حيدر والحارس هاني حيدر بقطع في الرباط الصليبي، أما ما حدث من تغيير الجهاز الفني فدائما يكون ذلك بناء على تقرير الجهاز الإداري وهو أمر يحدث في جميع الألعاب، لكن كاظمة عاد وحقق الكأس ومن ثم حقق لقب كأس السوبر في بداية الموسم ما يعني أننا نسير في الطريق السليم، كما أننا تعاقدنا مع احد نجوم القادسية عبدالرحمن الوادي، ونحن نطمح الى تحقيق الثلاثية السوبر والدوري والكأس.

مدى التطور في نتائج كأس التفوق؟

٭ نحن محافظون على المركز الثالث، واقتربنا كثيرا الموسم الماضي مع صاحب المركز الثاني القادسية، فبعد أن كان الفارق يصل الى 80 نقطة بات الآن لا يتجاوز الـ10 نقاط، ولدينا مخطط ومنهج مميز لزيادة التطور والنتائج في المراحل السنية، ولكن لدي تحفظ على كأس التفوق الذي دائما يتسبب في عجز الميزانيات في الاندية التي تنافس على كأس التفوق، لأن هناك عددا كبيرا في الألعاب ما يتسبب في زيادة دفع المال في كل شيء سواء مدربون أو إداريون أو سكن ومواصلات، وهو أمر يكون في جميع المراحل وليس للفريق الأول.

كلمة أخيرة؟

٭ أتمنى أن يرفع الإيقاف قريبا وأن يتنازل الجميع من أجل مصلحة الكويت، فالجمعيات العمومية بدأت بالاتحاد وتقوم في الوقت الحالي بدورها من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، لكن أيضا على المنظمات الدولية التعاون معنا والتي تشترط تطبيق الـ3 شروط، لذا نتمنى أن يتعاونوا معنا فنحن مشينا خطوات من أجل رفع الإيقاف، لذا عليهم احترام قرارات الجمعيات العمومية كما كانوا يطالبون بهذا الأمر في معظم مراسلاتهم، كما يجب عدم اشهار أي قانون إلا من خلال العودة والرجوع لأصحاب الاختصاص لكي لا تتفاقم الأزمة.

وأخيرا مجلس إدارة كاظمة يبذل قصارى جهده لتطوير جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط، وأملنا وطموحنا أن نرتقي للمركز الثاني في كأس التفوق.