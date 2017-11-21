العبدالغفور: مشاركة جميع مدارس المعهد في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية

ذكر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ان الفعاليات مستمرة في الفترة الصباحية والمسائية ففي الفترة الصباحية يتم استغلالها في تنظيم البطولات مع مختلف المدارس والمراكز الموجودة في وزارة التربية.

جاء ذلك خلال بطولة البولينغ الثانية للمعاهد الدينية في مركز العاصمة للبولينغ ـ بنين في ثانوية احمد البشر الرومي تحت رعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وبحضور مدير ادارة التعليم الديني انور العبدالغفور والموجه العام للتربية البدنية ـ بنين وليد عايش.

وقال المقصيد: اليوم نشهد البطولة الثانية للمعاهد الدينية في مركز العاصمة للبولينغ بنين وهذه من الجوانب التي دائما نشد فيها على ايدي المسؤولين والقيادين الموجودين في وزارة التربية لتنظيم بمثل هذه البطولات لكي نجدد الجوانب المجتمعية وايضا نجدد نشاط ابنائنا الطلبة خاصة في النشاط الرياضي ونبرز مواهبهم الرياضية.

الانطلاقة الأولى

واضاف المقصيد ان الانطلاقة كانت في الاول من نوفمبر بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة في المشروع الرياضي التربوي الوطني «عيالنا املنا 2» في مختلف الالعاب الجماعية والفردية وتوسع المجال في هذه السنة بمجموعة من الالعاب للبنين والبنات والآن نؤدي البرامج والمهرجانات الرياضية لاستقطاب مدربينا الوطنيين لاختيار افضل البراعم الموجودين في المراكز في مختلف الالعاب.

وأكد المقصيد انه تم انشاء مركز جديد هو مركز الموهوبين والذي يضم مجموعة من المدربين الوطنيين العاملين في توجيه التربية البدنية لكشف المواهب الجديدة في مختلف الألعاب وفكرة المركز هو صناعة بطل للكويت وسيستمر على مدار العام.

تنظيم بطولة ثانية

من جانبه، ذكر مدير ادارة التعليم الديني انور العبدالغفور انه تم تنظيم البطولة الثانية للمعاهد الدينية بالتعاون مع مركز العاصمة للبولينغ ـ بنين والذين وفروا جميع الاحتياجات لإنجاح هذه البطولة بمشاركة جميع مدارس المعهد الديني بنين في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية وهناك تنافس وحماس بين الطلاب للفوز بالبطولة.

وقال العبدالغفور: حرصنا ان تكون البطولة بعد فترة الاختبارات القصيرة للترفيه عن نفس الطالب وفرصة لالتقاء جميع طلاب ومعلمي المعاهد الدينية مع بعض في البطولة وستكون هناك بطولة للمعلمين في الفترة القادمة من العام الدراسي وايضا بطولة لطلاب المنح الدراسية والذين يتكونون من 40 دولة وسندعو سفراء الدول لحضورها لمشاهدة ابنائهم الطلبة.