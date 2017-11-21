بدر السهيل

وجه ملاك وفرسان الخيل "القدرة والتحمل" نداء اخير الى جميع اللجان والقائمين على جميع اندية الفروسية بضرورة تحديد موعد رسمي لسباقات الخيل فئة "القدرة والتحمل" ، مطالبين بان لا يكون هناك اي مماطلة في موعد السباق.

محذرين في حال عدم تحديد الموعد او المماطلة فيه فانهم سيتوجهون الى الهيئة العامة للشباب والرياضة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل القائمين والمسؤولين عن اندية الفروسية على حد وصفهم.



كاشفين بانهم قد قامو بالتنسيق مع وسائل الاعلام للتوجة نحو مبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة يوم الأحد المقبل حيث سيقفون وقفة احتجاجية يطالبون خلالها بحقوقهم في حال اذ لم يحدد المسؤولون والقائمون على اندية الفروسية موعدا للسباق في مدة اقصاها يوم الخميس المقبل.