يحيى حميدان

تقام مساء اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الـ 13 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، حيث يلعب النصر مع الشباب في الساعة الـ 6، ويعقبها لقاء يجمع بين اليرموك والساحل في الـ 8 في صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة، ويلعب التضامن مع كاظمة في الـ 6، والجهراء مع الصليبخات في الـ8 في صالة نادي الجهراء. وينفرد القادسية بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، متقدما على الكويت (16)، وكاظمة والجهراء (15)، والنصر (14)، والعربي (13)، والصليبخات (12)، والساحل (11)، واليرموك والشباب (10)، وأخيرا التضامن في المركز الحادي عشر والأخير برصيد 8 نقاط.