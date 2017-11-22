مبارك الخالدي

تغلب الكويت على ضيفه التضامن 2-1 في المباراة المؤجلة من الاسبوع الثامن لدوري الشباب (تحت 19 سنة) لكرة القدم التي اقيمت مساء اول من امس، ليرفع رصيده الى النقطة 21، مرتقيا الى المركز الثاني في سلم ترتيب الفرق.

وسجل الهدفين اللاعب عثمان الفيلكاوي.

وجاء اللقاء مثيرا من الفريقين عامرا باللمحات الفنية ونجح فيه الفيلكاوي في خطف هدفه الشخصي الثاني والفوز في الوقت بدل من الضائع من المباراة (96).

الجدير بالذكر ان القادسية يتصدر جدول الترتيب بـ 24 نقطة، يليه الكويت، فيما يحتل النصر المركز الثالث بـ 19 نقطة، فيما بقي التضامن عند رصيده السابق (16 نقطة) في المركز الرابع.