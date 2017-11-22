مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري الناشئين (تحت 17 سنة) لكرة القدم بإقامة 6 مباريات، أبرزها اللقاء الذي يجمع القادسية مع العربي وذلك على الملعب الفرعي لستاد ناصر العصيمي بنادي خيطان.

وفي لقاء لا يقل إثارة يواجه الكويت منافسه السالمية على الملعب رقم (2) بالنادي العربي.

وتبدو الإثارة والندية حاضرة في المواجهة التي تجمع فريقي الجهراء والنصر على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد.

وفي المباريات المتبقية يلتقي التضامن مع اليرموك على الملعب الفرعي لستاد ثامر، والساحل مع الشباب على ملعب الأول.

وتستكمل مباريات الجولة يوم غد بإقامة مباراة واحدة تجمع كاظمة مع الصليبخات على ملعب خيطان.

الجدير بالذكر ان القادسية والكويت يحتلان صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منها، بينما تمتلك فرق العربي وكاظمة والسالمية والتضامن والصليبخات 3 نقاط.