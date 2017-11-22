أشاد المدير الفني لألعاب القوى في نادي السالمية زكريا الفيلي بإنجاز لاعبي السماوي بالحصول على كأس الكويت لاختراق الضاحية لفئة العمومي، مؤكدا ان تحقيق اللقب جاء بعد جهود كبيرة للاعبين من خلال التدريبات والمعسكرات المستمرة لصقل المستويات، ليستعيد الكأس التي غابت عن خزائن النادي لقرابة 35 سنة.

ولفت الفيلي الى ان السالمية توج خزائنه بالكأس في ظل الاستحواذ على معظم بطولات الفردي والفرق، متمنيا من اللاعبين الاستمرار على نفس نهج التألق والتفوق للحفاظ على المكتسبات خلال المشاركات المقبلة.

بدوره، ثمن رئيس جهاز ألعاب القوى في السالمية جواد الغريب إنجاز أبطال «السماوي» التاريخي، مؤكدا ان لاعبي الجيل الحالي يستكملون حاليا مسيرة النجاح التاريخية للعبة في النادي والتي بدأت في عهد كل من الشيخ خالد اليوسف والشيخ حمد الناصر، مؤكدا على ان أبطال السالمية حصدوا ثمار جهودهم وجهود الجهاز الفني والإداري للفوز بالكأس والمركز الأول في بطولة الاتحاد لفئة العمومي بعد انقطاع.

كما أشاد الغريب بجهود ودعم مسؤولي الهيئة العامة للرياضة برئاسة د.حمود فليطح على ما يولونه للأندية كافة، لاسيما السالمية من اهتمام متزايد ومتواصل من خلال تسهيل إجراءات ودعم الأندية واللاعبين بكل احتياجاتهم في وقت قياسي، مؤكدا ان ذلك النهج المميز لمسؤولي الهيئة من شأنه رفع مستوى الألعاب واللاعبين بشكل تدريجي تزامنا مع ما تبذله الحكومة ومجلس الأمة من جهود مضنية لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية واعادة الكويت الى المشاركات الخارجية والدولية.

يذكر ان السالمية يضم كلا من عبدالعزيز الفيلكاوي، محمد سلمان خلف، ثامر العنزي، محمد المطر، يعقوب الرشيدي، وعبدالرحمن العنزي، بقيادة المدرب الوطني القدير احمد الهاجري.