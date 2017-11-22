مبارك الخالدي

يدخل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي معسكرا مغلقا في فندق «الهوليدي ان» عقب الحصة التدريبية المقررة مساء اليوم مباشرة استعدادا لمواجهة اليرموك بعد غد الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس ولي العهد.

وقرر الجهاز الفني اخضاع المدافع الواعد جمعة العنزي للتدريب الصباحي ولمدة 3 أيام تحت اشراف مدرب اللياقة زوران.

من جهته، أوضح المنسق الاعلامي لـ «الأخضر» مشعل العبكل في حديث خاص مع «الأنباء» ان الغرض من اقامة المعسكر هو الحفاظ على التنظيم والالتزام خصوصا ان المباراة تقام في توقيت مبكر وهو الساعة الرابعة عصرا، ما يتطلب اعادة ضبط التنظيم بشكل عام للحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين.

واضاف ان فكرة التجمع قبل المباراة بحد ذاتها جيدة للغاية في هذا التوقيت، لاسيما وان الروح المعنوية للاعبين في ارتفاع مع اقبال كبير في التدريبات واصرار واضح على تحقيق نتيجة ايجابية في البطولة، لافتا الى ان اليرموك فريق يستحق الاحترام.

وحول ملف المحترفين الاجانب، قال العبكل: «لايزال الحديث حول هذا الملف مبكرا لاسيما ان الجهاز الفني منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب الذين نعول عليهم كثيرا في المرحلة المقبلة».

وفي شأن متصل، نفى مدرب العربي محمد ابراهيم ان يكون الجهاز الفني او الاداري قد فاوض ايا من اللاعبين الاجانب او المحليين، مشيرا الى انه اول من يعلم بمثل هذه الامور فيما لو تحققت.