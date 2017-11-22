عبدالعزيز جاسم

غادر المحترف الغاني جيدون وجا إلى بلاده بعد أن دخل لخوض التجربة في تدريبات القادسية طوال الاسبوع الماضي، بينما لم يقتنع الجهاز الفني بالأصفر بمستوى مواطنيه ستيفان كوادو وفليكس أدو، ولم يمنح الجهاز الفني للجهاز الإداري الضوء الأخضر بالتعاقد مع وجا وإنما سيكون على لائحة الانتظار بسبب تواجد أكثر من لاعب محترف قيد الدراسة من بينهم اكثر من لاعب سيصل للتجربة وهناك آخرون سيتم التوقيع مع احدهم مباشرة بسبب سيرته الذاتية والتي لا تحتاج لتجربة.

وفي السياق نفسه، يسعى الجهاز الطبي إلى تجهيز اللاعبين فيصل سعيد وسيف الحشان خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن مشاركتهما بصفة أساسية في مواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس ولي العهد السبت المقبل تعتبر أمرا صعبا لضيق الوقت، بينما يعتبر عبدالعزيز المشعان اللاعب الوحيد المؤكد غيابه لعدم تعافيه من الإصابة.