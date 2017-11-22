عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» أن مدرب كاظمة، البرتغالي انتوني أوليفيرا، سيرفع تقريره إلى الجهاز الإداري بعدم اقتناعه بالغانيين ستيفان كوادو وفليكس أدو، اللذين خرجا من حسابات القادسية قبل يومين ودخلا في تدريبات «البرتقالي»، لعدم اقتناع الجهاز الفني في مستواهما لذلك سيبدأ أوليفيرا والجهاز الفني المساعد له بدراسة أكثر من سيرة ذاتية لعدد من اللاعبين بعد مواجهة السالمية السبت المقبل في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس سمو ولي العهد على أن تكون السير الذاتية لمهاجمين ولاعبي وسط.

وفي حال الاقتناع بمستوى اللاعبين المعروضين على طاولة مجلس الإدارة سيقوم مجلس الإدارة بتسوية عقدي البرازيليين جوليانانو فيرنانديز وجولسون دياز، أما في حال عدم إيجاد البديل المناسب فسيتم الإبقاء على أحدهما على أقل تقدير.

إلى ذلك انضم المدافع أحمد عتيق لتدريبات الفريق الكظماوي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة ولكن لن يتمكن من المشاركة في مواجهة «السماوي» لحاجته للتأهيل البدني وهو نفس الأمر الذي ينطبق على مشاري العازمي بعد إصابته بتمزق عضلي.