اختتم بنك الخليج بنجاح رعايته لبطولة الكويت الدولية للجوجتسو 2017 في نسختها الثانية، والتي انطلقت فعالياتها في الفترة من 16- 18 نوفمبر في صالة التزلج بمدينة الكويت، والتي استقطبت المواهب الشابة ولاعبي الجوجتسو في مختلف أحزمتها لعرض مهاراتهم وإبراز مواهبهم الرياضية في جميع المجالات.

لقد فاقت بطولة الكويت الدولية للجوجتسو 2017 جميع التوقعات، حيث كانت أيام البطولة الثلاث مليئة بالإثارة والحماس.

وتأتي رعاية بنك الخليج لبطولة الكويت الدولية للجوجتسو للعام الثاني في إطار التزامه بدعم المبادرات الشبابية وضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مستوى الأنشطة الصحية وتسليط الضوء على أهمية اللياقة البدنية ونمط الحياة الصحي.

للحصول على قائمة اللاعبين الفائزين في بطولة الكويت الدولية للجوجتسو لعام 2017 يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.kijjopen.com.