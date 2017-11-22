كجزء من التزامها بدعم المبادرات المجتمعية التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، قامت شفروليه الغانم برعاية ماراثون بنك الخليج 642 السنوي، حيث أتاحت للمشاركين الحصول على خصومات إضافية على موديلاتها الجديدة وفرصة الفوز بتجربة امتلاك إكوينوكس 2018 الجديدة كليا لمدة 100 يوم.

ويأتي دعم الشركة لهذا الماراثون استمرارا لنهج عملها المجتمعي والخيري، والذي يهدف إلى دعم ومساعدة المحتاجين وإضافة قيمة إلى المجتمع الذي تخدمه. وترعى الشركة ماراثون بنك الخليج في إطار الجهود التي تضعها لزيادة الوعي حول أساليب تبني حياة صحية عن طريق الحركة بانتظام وهو ما يساهم في تحقيق السلامة والصحة البدنية والنفسية لدى الأفراد.

ويشجع ماراثون بنك الخليج 642 على الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، ويضم 4 فئات مختلفة للمسافة المتاحة للمشاركين (5 كم، 10 كم، 21 كم و42 كم)، حيث شارك أكثر من 6000 متسابق هذا العام، وحضره الأفراد والعائلات وفرق هواة المشاة والعدائون من مختلف الخلفيات والمنظمات. ويعد هذا الماراثون الوحيد في الكويت الذي يوفر مسافتي 21 كم و42 كم المعتمدة دوليا، ما يعني أن هذا الماراثون يظهر في التقويم الدولي للسباقات. وكل عام، يقوم الماراثون بالتعاون مع مؤسسة مجتمعية بارزة لرفع مستوى الوعي حول قضية مهمة. وهذا العالم وللسنة الثانية على التوالي، قام ماراثون بنك الخليج 642 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم حملة أصوات اللاجئين. وتهدف هذه الحملة إلى جعل قصص اللاجئين مسموعة في جميع أنحاء العالم، وتشجيع الناس على إضافة أصواتهم إلى الحملة.

وبدوره، كراع بلاتيني للماراثون، منحت شفروليه الغانم الفائزين بسباق الـ 21 كم جائزة قدمهما عبدالله مؤذن، المدير العام لشفروليه الغانم، بالإضافة إلى حصول شفروليه على الدرع التكريمية التي قدمها منظمو الماراثون تقديرا لجهودها في إنجاح نسخة هذه السنة حيث قامت بالمشاركة في حملة إقليمية لكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من الصور التي يتم التقاطها مع أناس حقيقيين بالتعاون مع شفروليه الشرق الأوسط.