أقام البنك الأهلي الكويتي بطولة الأهلي لكرة القدم للسنة السادسة على التوالي، وذلك في ملعب كورنر مقابل أبراج الكويت يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء.

وقد خصصت البطولة هذا العام لفئة البراعم (9 ـ 10 سنوات) حيث شارك فيها ثمانية فرق من أكاديميات كرة القدم وهي أكاديمية كويت برازوكا، ونجوم الجهراء، وبرشلونة، وميسي، والآزوري، والأهلي، والفراعنة وجولاسو.

تعتبر بطولة البنك الأهلي الكويتي لكرة القدم جزءا من برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف إلى دعم الأنشطة التي تخدم المجتمع ومنها دعم الرياضيين والتشجيع على ممارسة الرياضة للتمتع بحياة صحية سليمة. وقد دشن البنك الأهلي الكويتي هذه البطولة في عام 2011 وهي تقام مرة سنويا وأصبحت تحظى بشعبية واسعة واهتمام كبير من الجمهور.

وفي ختام البطولة، قام فوزي الثنيان مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي، وعلي البغلي مدير أول - الاتصالات والعلاقات الخارجية بتقديم الجوائز للفرق الفائزة، حيث احتل المركز الأول فريق أكاديمية «برازوكا» المكون من أحمد البلوشي، عمر شجاعي، هيثم المحاميد، أيهم نصار، فارس جلاد، حمد الجلاهمة، عبدالله المحاميد، حسين مراد، حمزة الخطيب، وحصلوا على جوائز نقدية بقيمة 60 دينارا لكل لاعب، في حين كان المركز الثاني من نصيب فريق أكاديمية «نجوم الجهراء» والمكون من: باسل الرشيدي، محمد مسفر، عبدالله عطية، عزيز صالح، حسين علي، زيد خليفة، عزيز فهد، يوسف أحمد، عبدالرحمن بندر، عبدالله العازمي، وحصلوا على جوائز نقدية بقيمة 40 دينارا لكل لاعب.

كما حصل لاعب فريق أكاديمية الفراعنة هادي أحمد على جائزة أفضل لاعب، وحصل صالح موسى لاعب أكاديمية الأهلي على جائزة هداف البطولة، أما جائزة أفضل حارس مرمى فقد حصل عليها باسل الرشيدي من أكاديمية نجوم الجهراء.