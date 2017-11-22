بحث سفيرنا لدى صربيا يوسف عبدالصمد في بلغراد مع وزير الشباب والرياضة الصربي فانيا أودوفيتشيتش سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

وقال عبدالصمد ان الجانبين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة إذ اقترح الوزير الصربي وضع خطة عمل لتكثيف التعاون القائم بين الرياضيين والمدربين في البلدين، لاسيما ما يتعلق باستضافة الرياضيين الكويتيين في صربيا وتمكينهم من إقامة معسكراتهم التدريبية في مختلف الألعاب الرياضية.

وأضاف ان الجانبين بحثا كذلك إمكانية الاستثمار في مجال البنية التحتية الرياضية الى جانب الاهتمام بالسياحة الرياضية والشبابية من خلال تبادل زيارات شبابية ورياضية في كلا البلدين للاستفادة من خبراتهم المتنوعة.

وأوضح السفير عبدالصمد ان الجانبين تطرقا ايضا الى أهمية عقد الجولة الثانية لاجتماع اللجنة الاقتصادية الفنية المشتركة الكويتية - الصربية في منتصف العام المقبل في الكويت إضافة الى إمكانية بحث بعض المواضيع الخاصة بالشباب والرياضة في اجتماعات اللجنة المذكورة.