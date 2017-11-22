نجح الجواد زبون الحرد لإسطبل الملا بقيادة الفارس البحريني علي الصفار في الفوز بالشوط الرابع المخصص للكلاس الثاني على مسافة ١٢٠٠م وقطع المسافة في ١.١٤.٨ق ليفوز بكأس شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.

وقام اللواء عماد الحوطي عضو مجلس ادارة المجموعة المشتركة ومدير الخدمات إيهاب سامي بتسليم الكأس إلى عمداء اسطبل الملا. وعلى كأس الشهداء المخصص للجياد المبتدئة على مسافة السرعة ١٠٠٠م فاز الجواد هلا حمودي لاسطبل الدعية بقيادة توفيق بالمركز الأول، وقام طارق النصف عضو الهيئة العليا للسباق بتسليم الكأس الى الشيخ عبدالله السلمان عميد اسطبل الدعية.