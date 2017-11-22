أحرز فريق وزارة الكهرباء لقب بطولة السوبر لكرة قدم الصالات للوزارات والمؤسسات الحكومية (الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة) بعد فوزه على فريق الحرس الوطني 4 ـ 0 في اللقاء الذي استضافته صالة نادى اليرموك الرياضي.

حضر المباراة خالد السبيعي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للرياضة ووليد سلطان مراقب إدارة الرياضة للجميع ومسؤولي الحرس الوطني ووزارة الكهرباء.

وهنأ وليد سلطان فريق وزارة الكهرباء بلقب السوبر.

إلى ذلك، ينطلق غدا دوري كرة القدم للصالات بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي في التاسعة صباحا فريقا نادي الصم والتأمينات الاجتماعية بنادي النصر وفي العاشرة صباحا فريقا وزارة الكهرباء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بنادي اليرموك ويلتقي فريقا وزارة الداخلية ووزارة المالية في نادي النصر وفي الحادية عشرة يلتقي فريقا وزارة الدفاع والطيران المدني بنادي النصر وفريقا وزارة العدل والحرس الوطني في نادي اليرموك.