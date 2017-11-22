يعقوب العوضي

تشهد صالة الشهيد مساء اليوم «لقاء الجبابرة» في الجولة السابعة لدمج اليد اليوم، بين العربي (٤ نقاط) والقرين (١١ نقطة)، فيما يسبق المواجهة المنتظرة لقاء يجمع النصر (٣ نقاط) مع برقان (١٢ نقطة) وفي منافسات امس، فاز الجهراء على التضامن ٢٣-٢٠ ورفع رصيده الى ٤ نقاط تاركا الخاسر دون رصيد كما فاز الكويت على الفحيحيل بنتيجة ٣٦-١٩ رافعا رصيده الى ١٢ نقطة بينما يبقى الخاسر على رصيده السابق ٣ نقاط.

وبالعود الى المواجهة المرتقبة بين العربي والقرين تبدو حظوظ الطرفين متساوية.

ويعول مدرب الاخضر بورت ماجيك على دفاعه الصلب وبعض مفاتيح اللعب من أمثال عبدالله مصطفى واحمد حسين وسلمان الشمالي، بينما يعتمد عباس طه مدرب القرين على عبدالعزيز نجيب، يوسف حيدر وميثم دشتي. وما يميز المواجهة ان الخطأ ممنوع على الطرفين فالعربي يملك مقومات الفوز، كما يملكها القرين ومن ينجح في اللعب على المضمون وعدم التفريط بالفرص سيكسب نقطتين المباراة. وطموح العربي على المحك خاصة ان ٦ نقاط قد خسرها بسبب إشراك اللاعب المصري محمد مجدي وعلى الأخضر تعويض ما فاته للوصول الى الممتاز.

فوز السالمية على الصليبخات

فاز السالمية على الصليبخات بنتيجة 30-22 (الشوط الأول 18-13)، ورفع السماوي رصيده إلى 14 نقطة متصدرا فيها ترتيب الدوري مؤقتا، بينما بقي الصليبخات على رصيده السابق بـ 7 نقاط. أدار اللقاء الحكمان هاني ابل وثامر اشكنوني.